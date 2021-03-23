Елена Вайцеховская: Туктамышева почти растворилась на фоне Щербаковой и Трусовой

Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду Елена Вайцеховская в преддверии чемпионата мира в Стокгольме (Швеция) подвела итоги тренировок фигуристок, которые состоялись вчера, 22 марта. Напомним, в женском одиночном катании сборную России представят Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.

«На фоне Трусовой и Щербаковой третья российская участница почти растворилась, что, собственно, было объяснимо: Лиза никогда не отличалась стремлением пугать соперниц прыжками в тренировочном режиме. Тягаться с более юными в части технической оснащённости ей не слишком по силам, а значит, и незачем.

Возможно, она права: соревнования покажут, кто есть кто», — написала Вайцеховская в своей статье на сайте «RT на русском».

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