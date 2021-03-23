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Татьяна Волосожар: я так редко и так мало крашусь…

Татьяна Волосожар: я так редко и так мало крашусь…
Фигурное катание / Гран-при 0
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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар пообщалась с болельщиками в своём «инстаграме» и ответила на ряд вопросов.

В частности, спортсменку попросили рассказать о макияже и о любимой декоративной косметике. Татьяна написала: «Я так редко и так мало крашусь...»

Одна из подписчиц написала: «Солнышко у вас внутри! Я беременная ходила и всегда улыбалась, маленькая жизнь внутри — огромное счастье!» Волосожар ответила так: «Это правда».

На просьбу одной из подписчиц рассказать историю их романа с Максимом Траньковым фигуристка отреагировала следующим образом: «На этот вопрос, мне кажется, мы сотни раз отвечали в интервью. Надо повторить рассказ?»

В январе 2021 года Татьяна объявила о второй беременности. 16 февраля 2017 года у Волосожар и Транькова родилась дочь Анжелика.

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