Татьяна Волосожар: я так редко и так мало крашусь…

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар пообщалась с болельщиками в своём «инстаграме» и ответила на ряд вопросов.
В частности, спортсменку попросили рассказать о макияже и о любимой декоративной косметике. Татьяна написала: «Я так редко и так мало крашусь...»
Одна из подписчиц написала: «Солнышко у вас внутри! Я беременная ходила и всегда улыбалась, маленькая жизнь внутри — огромное счастье!» Волосожар ответила так: «Это правда».
На просьбу одной из подписчиц рассказать историю их романа с Максимом Траньковым фигуристка отреагировала следующим образом: «На этот вопрос, мне кажется, мы сотни раз отвечали в интервью. Надо повторить рассказ?»
В январе 2021 года Татьяна объявила о второй беременности. 16 февраля 2017 года у Волосожар и Транькова родилась дочь Анжелика.
- 23 марта 2021
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