«Ангелы Плющенко» пожелали Александре Трусовой удачи на чемпионате мира в Стокгольме

Академия «Ангелы Плющенко» пожелала удачи своим спортсменам на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция). Соревнования начнутся завтра, 24 марта.

«В шведском Стокгольме стартовал чемпионат мира, главный старт года. Сегодня ещё один тренировочный день. А уже завтра — первый день соревнований. Удачи, Александра! Удачи, Владимир! Успешных выступлений, пусть всё запланированное получится! С Александрой Трусовой на чемпионате мира Евгений Плющенко, с Владимиром Литвинцевым — Сергей Розанов», — говорится в сообщении.

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