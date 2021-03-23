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«Ангелы Плющенко» пожелали Александре Трусовой удачи на чемпионате мира в Стокгольме

«Ангелы Плющенко» пожелали Александре Трусовой удачи на чемпионате мира в Стокгольме
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Академия «Ангелы Плющенко» пожелала удачи своим спортсменам на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция). Соревнования начнутся завтра, 24 марта.

«В шведском Стокгольме стартовал чемпионат мира, главный старт года. Сегодня ещё один тренировочный день. А уже завтра — первый день соревнований. Удачи, Александра! Удачи, Владимир! Успешных выступлений, пусть всё запланированное получится! С Александрой Трусовой на чемпионате мира Евгений Плющенко, с Владимиром Литвинцевым — Сергей Розанов», — говорится в сообщении.

Пост доступен в «инстаграме» «Ангелов Плющенко»

Евгения Медведева, Алина Загитова в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 2 апреля в Казани и 14 апреля в Санкт-Петербурге. Билеты уже в продаже!

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