Ученик Плющенко: на ЧМ невозможно соблюдать социальную дистанцию. Это бред
Фигурист «Ангелов Плющенко» Владимир Литвинцев, который выступит за сборную Азербайджана на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция), заявил, что на турнире невозможно соблюдать социальную дистанцию.
«Спокойно можно зайти (в отель. — Прим. «Чемпионата»), вроде все общаются, все контактируют. Руки жмут. Кажется, я сейчас палю кого-то (смеётся).
Тут уже половину спортсменов должны были дисквалифицировать, по чесноку. Ну так же невозможно, дистанцию всё время соблюдать, это же бред. Но все ходят в масочках», — приводит слова Владимира Литвинцева Sport24.
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