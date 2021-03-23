Алёна Леонова объяснила, за счёт чего Щербакова может победить Трусову на чемпионате мира

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова рассказала, за счёт чего, по её мнению, Анна Щербакова может завоевать золото в противостоянии с Александрой Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Напомним, Щербакова планирует исполнить один четверной прыжок на чемпионате мира, Трусова — три.
«Если судить только по техническому набору — конечно, Трусова — фаворит чемпионата мира, учитывая, что у Ани заявлен сейчас один четверной в произвольной программе. Но мы не знаем заранее, кто как откатается.
Я думаю, что Аня, несмотря на один четверной, может набрать очень много баллов на своих «плюсовых» тройных прыжках. Компоненты у Ани будут повыше, чем у Саши. Иногда компоненты даже превосходят технику, и можно выиграть за счёт этого», — цитирует Леонову «Р-Спорт».
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