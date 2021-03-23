Олимпийская чемпионка Меган Дюамель: российские пары могут занять весь пьедестал на ЧМ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель поделилась ожиданиями от соревнований спортивных пар в рамках чемпионата мира в Стокгольме.
«Все пары просто удивительные. Мой смелый прогноз? Российские пары могут занять весь пьедестал», — написала Дюамель в своём «твиттере».
За сборную России в соревнованиях спортивных пар выступят: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Чемпионат мира по фигурному катанию стартует завтра, 24 марта. В первый день соревнований женщины и спортивные пары представят короткие программы.
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