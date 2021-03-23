Илья Авербух: этот ЧМ по фигурному катанию обещает быть нашим, российским

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух поделился ожиданиями от чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме с 22 по 28 марта.

«Я очень рад, что чемпионат мира состоится. Наверное, этому мы уже должны радоваться. Наша команда подходит к чемпионату одной из лучших. Всё-таки у наших ребят была максимальная возможность соревноваться, в отличие от многих соперников.

Конечно, этот чемпионат — загадка: никто в этом сезоне на международных соревнованиях друг с другом не сталкивался. Конечно, возможна дополнительная психологическая нагрузка на всех участников. Но я считаю, что этот чемпионат мира обещает быть нашим, российским. Ещё и из-за того, что на европейском континенте нам всегда выступать чуть проще, нежели в Северной Америке или Японии. Но это, конечно, сослагательные наклонения.

С нетерпением ждём чемпионата! Нужно дождаться соревнований. Потенциально у нас есть все возможности для большого пьедестала, но надо не забывать, что соперницы тоже готовятся. Борьба будет очень интересной», — рассказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.