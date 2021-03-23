Роднина: как бы ни обижались девочки, Туктамышева — самая яркая в женском фигурном катании

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина назвала Елизавету Туктамышеву самой яркой представительницей женского одиночного катания.

«Лиза Туктамышева все эти годы чётко доказывала, что она может бороться со всем — с недугами, с проблемами возрастными, психологическими. За Туктамышевой сейчас очень многие наблюдают. Лиза — явный противовес омоложению женского одиночного фигурного катания. Как бы ни обижались на меня девочки, но Лиза сейчас — самый яркий представитель вида спорта, который называется женское одиночное катание.

Не могу сказать, что Туктамышева – последний оплот того женского катания, которое было в девяностых годах, начале нулевых. Если мы посмотрим на другие страны, там всё-таки более-менее состав по возрасту. Это у нас идёт в хорошем смысле нашествие молодёжи. Как показывает дальше жизнь, юная спортсменка выстреливает на два-три года, а дальше возникают возрастные проблемы, от которых не уйдёшь, природу не обманешь. Лиза очень стоически выдержала все эти моменты», — цитирует Роднину РИА «Новости».

Туктамышева выступит на чемпионате мира, который стартует в Стокгольме завтра, 24 марта.

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