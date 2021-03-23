Алёна Леонова оценила шансы Туктамышевой завоевать медаль на ЧМ по фигурному катанию

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова поделилась мнением о шансах Елизаветы Туктамышевой попасть в тройку на чемпионате мира в Стокгольме, который проходит с 22 по 28 марта.
Напомним, в короткой программе Туктамышева заявила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. В произвольной программе она решила исполнить два тройных акселя: сольный и в каскаде.
«Конечно, сложновато без четверных бороться сейчас за медали чемпионата мира. Но победителем будет тот, кто справится с нервами.
Зная, насколько Лиза опытная фигуристка, я очень надеюсь, что опыт поможет Лизе бороться за тройку. Конечно, если все лидеры будут кататься чисто, то четвёртое-пятое места тоже будут хорошим результатом при чистом исполнении двух программ», — цитирует Леонову «Р-Спорт».
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