Анна Щербакова упала с четверного прыжка на тренировке на чемпионате мира

Фигуристка сборной России Анна Щербакова упала с четверного прыжка на тренировке на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта. Об этом информирует «Р-Спорт».

Сообщается, что Щербакова упала с четверного лутца, не докрутив элемент, а после докрутила четыре оборота на флипе, но не устояла. Потом она вновь зашла на четверной флип, но не справилась с прыжком.

Напомним, помимо Анны Щербаковой в женском одиночном катании за Россию на чемпионате мира выступят Александра Трусова и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.

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