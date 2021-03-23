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Белоруска Сафонова исключена из числа участников чемпионата мира по фигурному катанию

Белоруска Сафонова исключена из числа участников чемпионата мира по фигурному катанию
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Белорусская фигуристка Виктория Сафонова не примет участия в чемпионате мира в Стокгольме.

Спортсменка исключена из состава участников, опубликованном на официальном сайте Международного союза конькобежцев. Накануне ISU сообщал, что по результатам тестирований был выявлен один положительный случай заражения коронавирусом. Союз и оргкомитет турнира не стали разглашать имя заболевшего, «уважая конфиденциальность соответствующего лица». Вероятнее всего, заболевшим участником является именно Сафонова. Зараженный человек и все, кто контактировал с ним, изолированы.

Уроженка Москвы Виктория Сафонова — чемпионка Беларуси и участница чемпионата Европы-2020. Чемпионат мира проходит в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

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