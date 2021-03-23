Командный чемпионат мира 2021 года в Японии пройдёт со зрителями

Командный чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию в Осаке (Япония) пройдёт со зрителями, информирует tv-asahi.co.jp. Соревнования состоятся с 15 по 18 апреля.

Отметим, что турнир не смогут посетить болельщики с повышенной температурой и симптомами простуды, а также лица, контактировавшие с заболевшими коронавирусом.

На ледовой арене будут проводиться санитарные мероприятия, целью которых станет снижение рисков заражения COVID-19. Все болельщики будут обязаны находиться на трибунах в защитных масках. Подарки фигуристам, которые традиционно бросают на лёд зрители, оказались под запретом.

Напомним, с 22 по 28 марта в столице Швеции, городе Стокгольме, проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Завтра, 24 марта, с короткими программами выступят женщины и спортивные пары.