Командный чемпионат мира 2021 года в Японии пройдёт со зрителями

Командный чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию в Осаке (Япония) пройдёт со зрителями, информирует tv-asahi.co.jp. Соревнования состоятся с 15 по 18 апреля.
Отметим, что турнир не смогут посетить болельщики с повышенной температурой и симптомами простуды, а также лица, контактировавшие с заболевшими коронавирусом.
На ледовой арене будут проводиться санитарные мероприятия, целью которых станет снижение рисков заражения COVID-19. Все болельщики будут обязаны находиться на трибунах в защитных масках. Подарки фигуристам, которые традиционно бросают на лёд зрители, оказались под запретом.
Напомним, с 22 по 28 марта в столице Швеции, городе Стокгольме, проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Завтра, 24 марта, с короткими программами выступят женщины и спортивные пары.
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