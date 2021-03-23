Туктамышева: не желаю думать о местах. Хочу лишь с сильными эмоциями откатать программы

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями после первых тренировок на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция), а также рассказала о целях на турнир.
«Хорошие впечатления, прекрасный лёд. Трибуны выполнены в красных тонах, но это не сбивает — приятно кататься. Люблю красный цвет, поэтому арена меня устраивает.
Какие чувства я вкладываю в произвольную программу? Мне нравится, что она необычная, что хореография получилась не совсем классической, и музыка тоже уникальная и создавалась практически специально для неё. Эта программа мне очень близка по темпераменту. Я воплощаю строгую японскую женщину, которая сильна и верит в любовь. Мне очень нравится, надеюсь, понравится и зрителям.
Цель на турнир — выступить достойно, показать уверенное катание. Не хочу думать о местах, ведь этот чемпионат для меня долгожданный. Просто хочу наслаждаться тем, что я здесь, и с сильными эмоциями откатать обе программы», — сказала Туктамышева в интервью Fuji TV.
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