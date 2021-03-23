Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Туктамышева: не желаю думать о местах. Хочу лишь с сильными эмоциями откатать программы

Туктамышева: не желаю думать о местах. Хочу лишь с сильными эмоциями откатать программы
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
Аудио-версия:

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями после первых тренировок на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция), а также рассказала о целях на турнир.

«Хорошие впечатления, прекрасный лёд. Трибуны выполнены в красных тонах, но это не сбивает — приятно кататься. Люблю красный цвет, поэтому арена меня устраивает.

Какие чувства я вкладываю в произвольную программу? Мне нравится, что она необычная, что хореография получилась не совсем классической, и музыка тоже уникальная и создавалась практически специально для неё. Эта программа мне очень близка по темпераменту. Я воплощаю строгую японскую женщину, которая сильна и верит в любовь. Мне очень нравится, надеюсь, понравится и зрителям.

Цель на турнир — выступить достойно, показать уверенное катание. Не хочу думать о местах, ведь этот чемпионат для меня долгожданный. Просто хочу наслаждаться тем, что я здесь, и с сильными эмоциями откатать обе программы», — сказала Туктамышева в интервью Fuji TV.

Евгения Медведева, Алина Загитова в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 2 апреля в Казани и 14 апреля в Санкт-Петербурге. Билеты уже в продаже!

Александра Трусова: цель на ЧМ — откатать чисто обе программы и сделать всё, что могу
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021