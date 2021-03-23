Щербакова: на ЧМ хочу показать свой максимум, чтобы у меня к себе не было никаких вопросов

Трёхкратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о впечатлениях после первых тренировок на чемпионате мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция), а также сообщила о задачах на турнир.

«Арена очень хорошая, светлая. Лёд тоже хороший. Огромные трибуны. Жалко, что на соревнованиях они не будут заполнены зрителями. Этого всегда очень не хватает. Я уже пробовала выступать без болельщиков. Конечно, это немного другое. Но очень рада, что чемпионат мира состоится. Лучше уж так. Но поддержки трибун, конечно, не хватает.

Моё преимущество перед другими спортсменами? Так как в сезоне не было международных стартов, мы не сталкивались с соперниками из других стран. Я, конечно, следила за их соревнованиями, но всё равно… Мы в первый раз встречаемся вместе, поэтому надо не искать преимущества перед другими, а просто выполнять свою работу. Постараюсь в каждой программе показать всё, что мы наработали за это время, чтобы у меня лично к себе не было никаких вопросов.



Хочу остаться довольной собой. Главное, чтобы у меня не было ощущения, что где-то я что-то недоделала или могла сделать лучше. На турнире хочу показать свой максимум», — сказала Щербакова в интервью Fuji TV.