Косторная и другие ученицы Тутберидзе станцевали в поддержку российских фигуристов на ЧМ

Российская фигуристка Алёна Косторная на своей странице в «Инстаграме» разместила видео, на котором она вместе с другими спортсменками из группы Этери Тутберидзе исполняет танец в поддержку сборной России на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).



Помимо Косторной, в съёмке видеозаписи также приняли участие Дарья Усачёва, Майя Хромых, Камила Валиева и Софья Акатьева.



«Болеем и поддерживаем наших ребят на чемпионате мира, а пока этот танец приобрёл официальное название — Morisdance», — написала Косторная.

Видео можно посмотреть на странице Косторной в «Инстаграме».

На самой видеозаписи были отмечены Анна Щербакова и Мориса Квителашвили, которые также занимаются в группе Тутберидзе и принимают участие в чемпионате мира.