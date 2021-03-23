Косторная и другие ученицы Тутберидзе станцевали в поддержку российских фигуристов на ЧМ
Российская фигуристка Алёна Косторная на своей странице в «Инстаграме» разместила видео, на котором она вместе с другими спортсменками из группы Этери Тутберидзе исполняет танец в поддержку сборной России на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).
Помимо Косторной, в съёмке видеозаписи также приняли участие Дарья Усачёва, Майя Хромых, Камила Валиева и Софья Акатьева.
«Болеем и поддерживаем наших ребят на чемпионате мира, а пока этот танец приобрёл официальное название — Morisdance», — написала Косторная.
Видео можно посмотреть на странице Косторной в «Инстаграме».
На самой видеозаписи были отмечены Анна Щербакова и Мориса Квителашвили, которые также занимаются в группе Тутберидзе и принимают участие в чемпионате мира.
Щербакова: на ЧМ хочу показать свой максимум, чтобы у меня к себе не было никаких вопросов
Рекомендуем вам
- 24 марта 2021
-
01:05
- 23 марта 2021
-
22:57
-
22:06
-
21:44
-
21:25
-
21:07
-
20:35
-
20:08
-
19:24
-
18:59
-
18:09
-
17:20
-
17:15
-
16:32
-
16:11
-
16:06
-
15:57
-
15:16
-
15:11
-
14:51
-
14:36
-
14:16
-
14:12
-
13:12
-
13:03
-
12:17
-
12:10
-
12:08
-
11:46
-
11:26
-
10:49
-
10:00
-
09:36
-
09:17
-
08:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам