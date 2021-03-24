«Мне кажется, это будут одни из самых сложных выступлений». Боброва — о ЧМ в Стокгольме

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва поделилась мнением о чемпионате мира – 2021 по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция). Зрители, напомним, не смогут посетить турнир. Уже сегодня, 24 марта, женщины и спортивные пары выступят с короткими программами.



«Стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Ну вдруг вы ещё не в курсе. Хочу искренне и от всей души поддержать всех спортсменов, которые будут выступать на этих соревнованиях. Ведь в связи с пандемией, мне кажется, это будут одни из самых сложных выступлений.



Мало кто мог в полную силу тренироваться, да ещё и практиковаться на соревнованиях. А для кого-то этот старт будет первым в этом сезоне! Многие переболели, а у некоторых ещё остался шлейф из последствий из-за вируса… Прилететь, отсидеть в номере целый день, сдавать тесты и в итоге не иметь возможности даже выйти погулять! Не считая балкончика, на который, я предполагаю, ещё и только по расписанию можно выходить.



Но основное – это выступление без единого зрителя на трибунах! Вот это будет самое большое испытание. Ведь по факту зрители заряжают нас энергией, дают силу и эмоции во время проката, мы рады кататься для вас.



Возможно, всё вышеперечисленное слегка преувеличено… хотя нет. Именно так оно и есть.

Но вот в этом и будет самый большой интерес для телезрителей и болельщиков фигурного катания! Ведь победит тот, кто сможет пройти через все трудности, преодолеть себя и показать всё, на что он способен!» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

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