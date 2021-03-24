Алексей Ягудин — Максиму Маринину: мой Ромео! Живи долго и счастливо

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поздравил с днём рождения олимпийского чемпиона Максима Маринина. Вчера, 23 марта, ему исполнилось 44 года.
«Мой Ромео! Максим Маринин, живи долго и счастливо! С днём рождения», — написал Ягудин, добавив забавное фото.
Пост доступен в «инстаграме» Алексея Ягудина
Маринин — олимпийский чемпион 2006 года в паре с Татьяной Тотьмяниной. Кроме того, они — двукратные чемпионы мира, пятикратные чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России. Тотьмянина является супругой Алексея Ягудина.
Гражданская жена Маринина — балерина Наталья Сомова. У них родились сын Артемий и дочь Ульяна.
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