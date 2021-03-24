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Алексей Ягудин — Максиму Маринину: мой Ромео! Живи долго и счастливо

Алексей Ягудин — Максиму Маринину: мой Ромео! Живи долго и счастливо
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поздравил с днём рождения олимпийского чемпиона Максима Маринина. Вчера, 23 марта, ему исполнилось 44 года.

«Мой Ромео! Максим Маринин, живи долго и счастливо! С днём рождения», — написал Ягудин, добавив забавное фото.

Пост доступен в «инстаграме» Алексея Ягудина

Маринин — олимпийский чемпион 2006 года в паре с Татьяной Тотьмяниной. Кроме того, они — двукратные чемпионы мира, пятикратные чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России. Тотьмянина является супругой Алексея Ягудина.

Гражданская жена Маринина — балерина Наталья Сомова. У них родились сын Артемий и дочь Ульяна.

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