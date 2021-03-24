Евгения Медведева показала фото с празднования дня рождения Кристиана Костова

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала фото с празднования дня рождения своего друга Кристиана Костова. 15 марта певцу исполнился 21 год. На снимке спортсменка заразительно смеётся, а Костов держит в руках воздушный шар с цифрой 1.
Фото доступно в «инстаграме» Евгении Медведевой
В 2017 году Кристиан занял второе место на конкурсе «Евровидение» в Киеве, где представлял Болгарию с песней Beautiful Mess. Медведева поставила под эту композицию показательный номер. Познакомились молодые люди на ток-шоу, посвящённом «Евровидению».
Евгения также является двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016).
На день рождения Медведева подарила Костову PlayStation 5.
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