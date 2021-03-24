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Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 — смотреть онлайн прямой эфир женской короткой программы 24 марта 2021

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021. Прямая трансляция 24 марта
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Сегодня, 24 марта, в Стокгольме стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. В 12:00 мск начнётся короткая программа у женщин.

Прямая трансляция чемпионата мира по фигурному катанию на сайте Первого канала.

Напомним, чемпионка мира и Европы 2015 года россиянка Елизавета Туктамышева выступит в шестой разминке. Спортсменка получила 28-й стартовый номер. Примерное время выхода Елизаветы на лёд — 16:32 мск. Фигуристки сборной России Александра Трусова и Анна Щербакова попали в седьмую разминку. Девушки получили 34-й и 35-й стартовые номера соответственно. Трусова появится на льду ориентировочно в 17:18, а Щербакова — в 17:24.

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