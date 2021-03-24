Траньков ответил на вопрос о преображении Тарасовой и Морозова

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков ответил на вопрос, в чём причина преображения Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в сезоне-2020/2021. Тарасова и Морозов, выступающие в парном катании, тренируются под руководством Транькова.

«Честно говоря, я не вижу особых преображений, потому что каждый день нахожусь с ребятами, каждую тренировку и ни одной не пропустил в этом сезоне, поэтому мне сложно судить об их изменениях. Но то, что говорят специалисты, говорят судьи, радует, и в то же время я понимаю: расслабляться нельзя.

А что помогло изменить их, если это и помогло, то прежде всего ребята в этом сезоне сами изменились. Изменили своё отношение к работе и к себе, к восстановлению, каким-то профессиональным качествам, которых до этого, как мне кажется, им не хватало. В этом сезоне в работе у меня практически нет нареканий к Вове с Женей, и я думаю, это принесло результат. Отчасти в этом есть и тренерская заслуга, но в основном это заслуга их самих. Они наконец поняли и начали двигаться, только начали двигаться в правильном направлении. Это ещё не максимально то, что нужно для побед, но это уже очень большой шаг вперёд», — цитирует Транькова пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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