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Татьяна Волосожар: по документам я Волосожар-Транькова. Мне было важно взять фамилию мужа

Татьяна Волосожар: по документам я Волосожар-Транькова. Мне было важно взять фамилию мужа
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар ответила на вопрос подписчика о происхождении своей фамилии.

«Вчера мне понравился вопрос про фамилию. Рассказываю. Конечно, с фамилией Волосожар я частенько слышала шуточные вопросы про рыжих бабушек в роду. Видимо, такой смысл люди для себя углядели в сочетании ВолосоЖар. Но рыжих у нас нет, по крайней мере я не знаю.

Зато знаю, что есть такое звёздное созвездие — Плеяды. Это одно из самых заметных для невооружённого глаза звёздных скоплений. И его старинное название — Стожары или Волосожары. Так что, скорее всего, фамилия пошла отсюда», — написала Волосожар в своём «инстаграме».

Татьяна также призналась, что наполовину поменяла фамилию после свадьбы с Максимом Траньковым.

«Почему не поменяла фамилию? Поменяла. Просто наполовину. По документам я Волосожар-Транькова. Макс не настаивал, чтобы я меняла фамилию, она ему нравится. Говорит, что очень звучная. А мне было важно взять фамилию мужа.

У спортсменов ещё, конечно, такой нюанс, что в середине карьеры, когда тебя все знают под одной фамилией, вдруг брать другую — это неудобно. Макс бы и сам может стал Волосожар, если бы не этот момент. Да и я бы не мудрила, но вот как есть. Лика у нас, конечно, тоже Волосожар-Транькова.

Вы, кстати, знали, что ребёнку можно дать двойную фамилию, только если у кого-то из родителей она тоже двойная? Странное правило, да?» — отметила Татьяна.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар

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