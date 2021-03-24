Американский журналист представил свой вариант тройки призёров у фигуристок на ЧМ

Американский спортивный обозреватель Филипп Херш поделился ожиданиями от соревнований одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме и представил свой вариант тройки призёров.

«Год назад казалось, что российские девушки готовы устроить бал на чемпионате мира по фигурному катанию. Бал дебютанток. Состав российской команды «А» (по первым буквам имён), составленный из дебютанток чемпионата мира, имел шансы забрать все медали, повторив достижение американок 1991 года.

Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова стали первыми на всех шести этапах Гран-при сезона-2019/2020, каждая выиграла по два. Они стали лучшими в финале Гран-при и на чемпионате Европы. Кроме того, у них была одна команда тренеров во главе с Этери Тутберидзе.

А затем… Из-за пандемии коронавируса был отменён чемпионат мира в Монреале. В Москве началась «мыльная опера» с переходом Трусовой и Косторной к Евгению Плющенко. Косторная подхватила вирус и пропустила чемпионат России. В итоге место на чемпионате мира получила Императрица, ветеран Елизавета Туктамышева.



Возникает вопрос, могут ли Щербакова, Трусова и Туктамышева занять весь пьедестал в Стокгольме. Мой вариант тройки призёров: Щербакова, Трусова и японка Рика Кихира», — написал Херш в статье на сайте NBC Sports.

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