Анна Щербакова намекнула на готовность рисковать на чемпионате мира по фигурному катанию

Фигуристка сборной России Анна Щербакова рассказала, что готова рисковать во время выступления на чемпионате мира, но это должен быть рабочий вариант. Сегодня, 24 марта, фигуристки представят короткую программу.

«Не знаю, буду ли рисковать на чемпионате мира, после короткой программы будет день. Будем решать и отталкиваться от моей формы. Какой-то риск будет, но это не будет то, что я совсем не выкатываю. Это всё равно должен быть рабочий вариант.

Я всегда на тренировках эмоциональная, как в лучшую, так и в худшую сторону. За одну тренировку это часто меняется, я могу десять раз обрадоваться или расстроиться из-за любого прыжка. Я для себя решила, что каждый раз буду стараться сделать максимум возможного, чтобы потом не жалеть о том, что что-то не попробовала или что-то не получилось», — рассказала спортсменка в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

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