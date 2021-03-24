Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Мишина и Галлямов оценили отмену прямого эфира короткой программы на ЧМ из-за футбола

Мишина и Галлямов оценили отмену прямого эфира короткой программы на ЧМ из-за футбола
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
Аудио-версия:

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, прокомментировали решение Первого канала отменить прямой эфир короткой программы спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме из-за футбольного матча Мальта — Россия. Короткую программу покажут в записи.

«Мы очень сильно расстроились, что нашу короткую программу убрали из прямого эфира Первого канала. Это как вообще? Что такое, что за дела (смеётся)? Футболисты пусть смотрят фигурное катание, или пусть перенесут (футбол. — Прим. «Чемпионата»)», — сказала Мишина в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

«Почему бы и не перенести? Это же не футболисты из топ-5 лиг, поэтому могут посмотреть (фигурное катание. — Прим. «Чемпионата»), почему нет», — добавил Галлямов.

Чемпионат мира по фигурному катанию. Щербакова просто разорвала! Ей уже дали медаль! LIVE
Наши фигуристки постараются впервые в истории оккупировать весь пьедестал на чемпионате мира. Такое просто нельзя пропустить!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021