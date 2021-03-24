Мишина и Галлямов оценили отмену прямого эфира короткой программы на ЧМ из-за футбола

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, прокомментировали решение Первого канала отменить прямой эфир короткой программы спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме из-за футбольного матча Мальта — Россия. Короткую программу покажут в записи.

«Мы очень сильно расстроились, что нашу короткую программу убрали из прямого эфира Первого канала. Это как вообще? Что такое, что за дела (смеётся)? Футболисты пусть смотрят фигурное катание, или пусть перенесут (футбол. — Прим. «Чемпионата»)», — сказала Мишина в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

«Почему бы и не перенести? Это же не футболисты из топ-5 лиг, поэтому могут посмотреть (фигурное катание. — Прим. «Чемпионата»), почему нет», — добавил Галлямов.