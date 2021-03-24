Туктамышева сделала тройной аксель в тренировке короткой программы на ЧМ, Трусова упала
Фигуристка сборной России Елизавета Туктамышева исполнила тройной аксель в ходе тренировочного проката короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция), другая российская фигуристка Александра Трусова упала, пытаясь исполнить этот же прыжок. Об этом сообщает «Р-Спорт».
Короткую программу фигуристки представят сегодня, 24 марта. Помимо Туктамышевой и Трусовой за сборную России выступает Анна Щербакова. Туктамышева выйдет на лёд в 16:38 мск, Трусова — в 17:24, Щербакова, чисто откатавшая на тренировке короткую программу, — в 17:30.
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