Туктамышева сделала тройной аксель в тренировке короткой программы на ЧМ, Трусова упала

Фигуристка сборной России Елизавета Туктамышева исполнила тройной аксель в ходе тренировочного проката короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция), другая российская фигуристка Александра Трусова упала, пытаясь исполнить этот же прыжок. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Короткую программу фигуристки представят сегодня, 24 марта. Помимо Туктамышевой и Трусовой за сборную России выступает Анна Щербакова. Туктамышева выйдет на лёд в 16:38 мск, Трусова — в 17:24, Щербакова, чисто откатавшая на тренировке короткую программу, — в 17:30.

Чемпионат мира по фигурному катанию. Щербакова просто разорвала! Ей уже дали медаль! LIVE Наши фигуристки постараются впервые в истории оккупировать весь пьедестал на чемпионате мира. Такое просто нельзя пропустить!

Евгения Медведева, Алина Загитова в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 2 апреля в Казани и 14 апреля в Санкт-Петербурге. Билеты уже в продаже!