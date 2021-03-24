Организаторы ЧМ опять перепутали музыку для Тарасовой и Морозова на тренировке

Серебряный призёр Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Евгения Тарасова, выступающая в парном катании с Владимиром Морозовым, рассказала, как организаторы чемпионата мира, который проходит в Стокгольме с 22 по 28 марта, снова включили им не ту музыку на официальной тренировке.

«Я не знаю, что у них за проблема. Вчера был диск – с дисков им, видимо, не подошло, они решили из каких-то своих прошлых попыток взять музыку – и получилось, что поставили прошлогоднюю.

Я вчера скинула на почту им, сказали – всё хорошо. Мы встаём на начало произвольной – и опять включают прошлогоднюю музыку. Мало того, следующей паре, которая катала после нас, тоже включили нашу музыку.

Если так будет на соревнованиях, подождём – поменяют музыку. Либо так же, как на тренировке, поедем третий раз под музыку с телефона. Без музыки было бы сложнее выступать: зрителей нет, хлопать особо некому», — рассказала Тарасова в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

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