Французская фигуристка снялась с чемпионата мира после падения в короткой программе

Французская фигуристка Маэ-Беренис Мейте снялась с чемпионата мира в Стокгольме (Швеция), сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев. Спортсменка выступала в короткой программе под 25-м номером. Она получила травму ноги в результате падения и была вынуждена досрочно закончить выступление.
Ранее сегодня, 24 марта, с турнира снялась представительница Гонконга Йи Кристи Люн. Она должна была выступать 24-й.
Перед этим белорусская фигуристка Виктория Сафонова была исключена из состава участников соревнований. ISU сообщил, что по результатам тестирований был выявлен один положительный случай заражения коронавирусом. Союз и оргкомитет турнира не стали разглашать имя заболевшего, «уважая конфиденциальность соответствующего лица». Вероятнее всего, заболевшим участником является именно Сафонова. Заражённый человек и все, кто контактировал с ним, изолированы.
- 24 марта 2021
-
18:49
-
18:39
-
18:31
-
18:27
-
18:19
-
17:58
-
17:46
-
17:40
-
17:32
-
17:24
-
17:04
-
16:40
-
16:04
-
15:24
-
14:51
-
13:55
-
13:51
-
13:27
-
13:07
-
13:06
-
12:22
-
12:21
-
12:15
-
12:10
-
12:09
-
12:00
-
11:25
-
11:06
-
11:03
-
11:00
-
10:21
-
10:03
-
09:17
-
09:10
-
08:44