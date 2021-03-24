Французская фигуристка снялась с чемпионата мира после падения в короткой программе

Французская фигуристка Маэ-Беренис Мейте снялась с чемпионата мира в Стокгольме (Швеция), сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев. Спортсменка выступала в короткой программе под 25-м номером. Она получила травму ноги в результате падения и была вынуждена досрочно закончить выступление.

Ранее сегодня, 24 марта, с турнира снялась представительница Гонконга Йи Кристи Люн. Она должна была выступать 24-й.

Перед этим белорусская фигуристка Виктория Сафонова была исключена из состава участников соревнований. ISU сообщил, что по результатам тестирований был выявлен один положительный случай заражения коронавирусом. Союз и оргкомитет турнира не стали разглашать имя заболевшего, «уважая конфиденциальность соответствующего лица». Вероятнее всего, заболевшим участником является именно Сафонова. Заражённый человек и все, кто контактировал с ним, изолированы.

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