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Алексей Ягудин — о выступлении Туктамышевой: браво, браво, браво, Лизочка наша!

Алексей Ягудин — о выступлении Туктамышевой: браво, браво, браво, Лизочка наша!
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин оценил выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Спортсменка чисто исполнила тройной аксель и в итоге получила 78,86 балла.

«Браво, браво, браво, Лизочка наша, Императрица! Ещё раз — браво! Настолько чистым образом исполнена короткая программа. Ай да профессор Алексей Николаевич Мишин!» — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Также Туктамышева исполнила каскад тройной лутц – тройной тулуп и безошибочно исполнила тройной флип. За технику спортсменка получила 44,39 балла, за компоненты — 34,47 балла. Россию в женском одиночном катании на чемпионате мира также представят Анна Щербакова и Александра Трусова.

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