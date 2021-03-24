Александра Трусова сорвала каскад в короткой программе на чемпионате мира

На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) завершила выступление в короткой программе россиянка Александра Трусова.
Представительница академии «Ангелы Плющенко» не справилась со своим прокатом. Трусова чисто исполнила двойной аксель, тройной флип, но ошиблась при приземлении с тройного лутца и не завершила каскад. За короткую программу Александра получила от судей 64,82 балла и занимает восьмое место. Лидирует на данный момент Елизавета Туктамышева.
Следующей на лёд выйдет ещё одна россиянка Анна Щербакова. Завершат короткую программу на чемпионате мира выступления трёх японских фигуристок и американки Брейди Теннелл.
Мировой рекорд в короткой программе принадлежит россиянке Алёне Косторной. В финале Гран-при сезона-2019/2020 она получила 85,45. Трусова личный рекорд установила на чемпионате Европы – 2020, когда набрала 74,95 балла.
- 24 марта 2021
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