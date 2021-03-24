Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Александра Трусова сорвала каскад в короткой программе на чемпионате мира

Александра Трусова сорвала каскад в короткой программе на чемпионате мира
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
Аудио-версия:

На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) завершила выступление в короткой программе россиянка Александра Трусова.

Представительница академии «Ангелы Плющенко» не справилась со своим прокатом. Трусова чисто исполнила двойной аксель, тройной флип, но ошиблась при приземлении с тройного лутца и не завершила каскад. За короткую программу Александра получила от судей 64,82 балла и занимает восьмое место. Лидирует на данный момент Елизавета Туктамышева.

Следующей на лёд выйдет ещё одна россиянка Анна Щербакова. Завершат короткую программу на чемпионате мира выступления трёх японских фигуристок и американки Брейди Теннелл.

Мировой рекорд в короткой программе принадлежит россиянке Алёне Косторной. В финале Гран-при сезона-2019/2020 она получила 85,45. Трусова личный рекорд установила на чемпионате Европы – 2020, когда набрала 74,95 балла.

Чемпионат мира по фигурному катанию. Щербакова просто разорвала! Ей уже дали медаль! LIVE
Наши фигуристки постараются впервые в истории оккупировать весь пьедестал на чемпионате мира. Такое просто нельзя пропустить!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021