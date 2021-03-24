Щербакова лидирует после короткой программы на ЧМ-2021, Туктамышева — третья

На чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) фигуристки завершили выступление в короткой программе. Лучший результат показала россиянка Анна Щербакова. Почти два балла проиграла ей японка Рика Кихира. На третье место судьи поставили ещё одну россиянку — Елизавету Туктамышеву.
Щербакова и Туктамышева блестяще справились со своими прокатами. Александра Трусова неудачно приземлилась после исполнения тройного лутца и не сумела завершить каскад. Отметим, что Туктамышева и Кихира исполнили элемент ультра-си — тройной аксель.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
Женщины. Короткая программа
1. Анна Щербакова (Россия) — 81,00.
2. Рика Кихира (Япония) – 79,08.
3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 78,86…
12. Александра Трусова (Россия) – 64,82.
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