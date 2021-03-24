Щербакова лидирует после короткой программы на ЧМ-2021, Туктамышева — третья

На чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) фигуристки завершили выступление в короткой программе. Лучший результат показала россиянка Анна Щербакова. Почти два балла проиграла ей японка Рика Кихира. На третье место судьи поставили ещё одну россиянку — Елизавету Туктамышеву.

Щербакова и Туктамышева блестяще справились со своими прокатами. Александра Трусова неудачно приземлилась после исполнения тройного лутца и не сумела завершить каскад. Отметим, что Туктамышева и Кихира исполнили элемент ультра-си — тройной аксель.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция

Женщины. Короткая программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 81,00.

2. Рика Кихира (Япония) – 79,08.

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 78,86…

12. Александра Трусова (Россия) – 64,82.