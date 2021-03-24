Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Щербакова лидирует после короткой программы на ЧМ-2021, Туктамышева — третья

Щербакова лидирует после короткой программы на ЧМ-2021, Туктамышева — третья
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

На чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) фигуристки завершили выступление в короткой программе. Лучший результат показала россиянка Анна Щербакова. Почти два балла проиграла ей японка Рика Кихира. На третье место судьи поставили ещё одну россиянку — Елизавету Туктамышеву.

Щербакова и Туктамышева блестяще справились со своими прокатами. Александра Трусова неудачно приземлилась после исполнения тройного лутца и не сумела завершить каскад. Отметим, что Туктамышева и Кихира исполнили элемент ультра-си — тройной аксель.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
Женщины. Короткая программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 81,00.
2. Рика Кихира (Япония) – 79,08.
3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 78,86…
12. Александра Трусова (Россия) – 64,82.

Фигурное катание. ЧМ-2021. Стокгольм, Швеция
Женщины. Короткая программа
24 марта 2021, среда. 12:10 МСК
Окончено
1
Анна Щербакова
Россия
81.00
2
Рика Кихира
Япония
79.08
3
Елизавета Туктамышева
Россия
78.86
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021