Москвина — о 12-м месте Трусовой: далеко не тот результат, которого от неё ожидали

Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина подвела итоги выступления российских фигуристок в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Лидерство захватила россиянка Анна Щербакова. Её соотечественница Елизавета Туктамышева занимает третье место, уступая 0,22 балла японке Рике Кихире. Александра Трусова, сорвавшая каскад, 12-я.

«Наши девочки — молодцы! Первое место Щербаковой и третье Туктамышевой — очень достойный результат по итогам короткой программы. У нас большие шансы на медали.

Двенадцатое место Трусовой — далеко не тот результат, которого от неё ожидали тренер и Федерация. Но ничего, всё бывает. Она молодая спортсменка, наверное, ещё нет опыта участия на крупных соревнованиях», — сказала Москвина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.