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«Никаких ожиданий нет и не было». Горшков — об итогах короткой программы фигуристок на ЧМ

«Никаких ожиданий нет и не было». Горшков — об итогах короткой программы фигуристок на ЧМ
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков подвёл итоги выступления российских фигуристок в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Лидерство захватила россиянка Анна Щербакова. Её соотечественница Елизавета Туктамышева занимает третье место, уступая 0,22 балла японке Рике Кихире. Александра Трусова, сорвавшая каскад, 12-я.

«Никаких ожиданий нет и не было. Никаких гаданий на кофейной гуще. Это спорт. Промежуточный этап хороший. Будем надеяться, что так и будет продолжаться. Трусова? Сложно сказать, что случилось, находясь в Москве. Но очень обидно, что так случилось», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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