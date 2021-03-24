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Безупречный тройной аксель Туктамышевой в короткой программе на ЧМ. Видео

Безупречный тройной аксель Туктамышевой в короткой программе на ЧМ. Видео
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева в короткой программе на первенстве планеты в Стокгольме (Швеция) блестяще исполнила свой коронный прыжок – аксель в 3,5 оборота.

Права на видео принадлежат ОАО «Первый канал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «ISU Figure Skating».

За свой прокат Туктамышева получила от судей 78,86 балла – это третий результат. Идущей второй японке Рике Кихире Туктамышева уступает всего 0,22 балла, а лидирующей соотечественнице Анне Щербаковой – 2,14. Отметим, что именно Туктамышева, безупречно исполнившая тройной аксель, получила лучшие баллы за технику среди всех фигуристок.

В 2015 году на чемпионате Европы в Стокгольме Туктамышева впервые исполнила тройной аксель на международных соревнованиях и выиграла турнир.

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