Воздушный тройной флип Анны Щербаковой в короткой программе на ЧМ. Видео

Трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова уверенно исполнила короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) и захватила лидерство. Судьи оценили прокат Щербаковой в 81,00 балл. Это новый личный рекорд фигуристки на официальных соревнованиях.

Права на видео принадлежат ОАО «Первый канал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «ISU Figure Skating».

В короткой программе 16-летняя Щербакова чисто исполнила двойной аксель, тройной флип (на видео) и каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

Перед произвольным прокатом преимущество ученицы Этери Тутберидзе над ближайшими преследовательницами – японкой Рикой Кихирой и россиянкой Елизаветой Туктамышевой – составляет около двух баллов.