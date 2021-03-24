Воздушный тройной флип Анны Щербаковой в короткой программе на ЧМ. Видео
Трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова уверенно исполнила короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) и захватила лидерство. Судьи оценили прокат Щербаковой в 81,00 балл. Это новый личный рекорд фигуристки на официальных соревнованиях.
Права на видео принадлежат ОАО «Первый канал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «ISU Figure Skating».
В короткой программе 16-летняя Щербакова чисто исполнила двойной аксель, тройной флип (на видео) и каскад тройной лутц — тройной риттбергер.
Перед произвольным прокатом преимущество ученицы Этери Тутберидзе над ближайшими преследовательницами – японкой Рикой Кихирой и россиянкой Елизаветой Туктамышевой – составляет около двух баллов.
Трусова обидно провалилась на чемпионате мира. Саше стоит бросить Плющенко прямо сейчас?
Щербакова и Туктамышева отстаивают честь российского фигурного катания вдвоём. Но как же они хороши!
Рекомендуем вам
- 25 марта 2021
-
04:48
-
04:32
-
03:53
-
03:43
-
03:17
-
00:53
-
00:36
-
00:18
-
00:06
- 24 марта 2021
-
23:48
-
23:29
-
23:29
-
23:11
-
22:39
-
22:33
-
22:15
-
21:43
-
21:23
-
21:07
-
20:38
-
20:21
-
20:10
-
19:59
-
19:41
-
19:32
-
19:26
-
19:12
-
19:04
-
18:56
-
18:49
-
18:39
-
18:31
-
18:27
-
18:19
-
17:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам