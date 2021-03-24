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Слуцкая — о прокате Туктамышевой: безумно сексуально. Слюнки текли, когда она выступала

Слуцкая — о прокате Туктамышевой: безумно сексуально. Слюнки текли, когда она выступала
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая оценила выступление 24-летней российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

Туктамышева занимает третье место, уступая 0,22 балла японке Рике Кихире и 2,14 балла соотечественнице Анне Щербаковой.

«Лиза была очень собрана. Её катание было, не побоюсь этого слова, безумно сексуальным. Слюнки текли, когда она выступала.

Лизу оценили по достоинству. Она была мегахороша. Давно не видела такой Лизы — такой спокойной, уверенной, в прекрасной форме. В последние годы у неё прослеживался какой-то нерв, волнение. Я думала, что сегодня мы это опять увидим. Ведь шесть лет без чемпионатов мира — это колоссальный перерыв. Собраться в такой ситуации сложно. А ведь ещё она была не в сильнейшей разминке. Но она смогла откататься чисто и спокойно.

Вся первая тройка сегодня была настолько прекрасна, что я очень сочувствую судьям. Им сложно было выбрать. Раз судьи так их распределили, значит, это решение было правильным. Но выбирать сегодня было очень сложно. Все три сегодня сделали все по максимуму. При этом фигуристки были очень разными», — приводит слова Слуцкой Sport24.

Туктамышева триумфально вернулась на чемпионат мира. У России будет весь пьедестал?
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