Тарасова отреагировала на провал Трусовой в короткой программе на ЧМ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала неудачное выступление Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
Трусова не стала исполнять тройной аксель, который не удавался у неё на тренировке перед стартом. Также спортсменка после неудачного приземления на тройном лутце не сумела прыгнуть второй прыжок в каскаде и занимает 12-е место перед произвольной программой.
«Ей надо катать своё, то, что она хочет катать, пусть это и катает, надо делать свои прыжки. Делает, значит пусть делает, и не обращает внимания на художественное впечатление, сейчас это не имеет значения. Художественным впечатлением будут её прыжки, надо настроиться и делать.
На мой взгляд, надо было делать и тройной аксель, всегда думай, что если элемент не идёт утром на тренировке, он может целый день не идти, ничего в этом такого нет. А выйдешь, и всё пойдёт, поэтому надо делать и понимать, что без этого элемента ты — не Трусова. Потом, может, найдётся, кто грамотно поставит ей прыжки — в короткой программе они не выделены, у неё они не стоят в том месте, где прыжок увеличивается, это жалко. А вообще она звезда, и мы её любим, и никто не запретит нам её любить», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
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