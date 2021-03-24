Щербакова: нервничала перед короткой программой, так что счастлива, что откатала чисто

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. Перед произвольной программой Щербакова занимает первое место.



«Конечно, я очень довольна своим выступлением, потому что, честно говоря, я нервничала перед началом, потому что чувствовала, что это очень важное соревнование. Мне нужно было сконцентрироваться и контролировать каждый элемент. Поэтому я очень счастлива, что получилось откатать программу чисто.



Конечно, те условия, в которых приходится здесь быть, это что-то новое для нас. Но я знаю, что это очень важно — следовать необходимым правилам. Счастлива, что я здесь, и что чемпионат мира не отменён, и это самое важное. Нет проблем, чтобы следовать правилам.



У нас будет один тренировочный день между короткой и произвольной программами. Поэтому у меня будет небольшая возможность отдохнуть, и время, чтобы обдумать выступление в произвольной программе. Думаю, мне нужно будет сделать всё то же самое, что сделала сегодня, потому что сегодня я чувствовала себя на льду хорошо. Всё было отлично», — сказала Щербакова в интервью Международному союзу конькобежцев.

Анна Щербакова завершит выступление фигуристок в произвольной программе на ЧМ