Гончаренко: Трусова зря не пошла на тройной аксель

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко подвела итоги выступления фигуристок в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Анна Щербакова лидирует, Елизавета Туктамышева занимает третье место, уступая 0,22 балла японке Рике Кихире. Александра Трусова, сорвавшая каскад, 12-я.

«Удивило, что при большом количестве девочек мы увидели не так много чистых каскадов 3 + 3. Их можно было пересчитать по пальцам. Чтобы чисто и с хорошим выездом прыжки, не было недокрутов. На этом фоне наши девочки просто молодцы. Я в восторге от Лизы Туктамышевой: её прокат получился необыкновенно лёгким, с шикарным длинным выездом после тройного акселя. Да и каталась она с удовольствием, с настроением — это было видно. Лиза заметно улучшилась в части второй оценки, это я тоже отметила. Грустно, что не получилось у Саши Трусовой. Я не припомню даже, когда она катала короткую программу без каскада. Мне показалось, что она перекрутила первый прыжок. Когда человек ожидает привычного приземления, но его не получает, на второй прыжок бывает непросто пойти. Хотя Саша давно владеет всеми этими элементами. Это всё к вопросу, какое значение на чемпионате мира имеют тренировки.

Возможно, Трусова зря не пошла на тройной аксель. Когда спортсмен подсознательно заряжен на сложный контент, а в последний момент облегчает его, нередко сыплются другие элементы. Саша хорошо размялась, ещё не видела оценок своих соперниц, то есть не нервничала, спокойный зал — по мне, стоило рискнуть. Когда ещё это делать, если не в последнем старте сезона? Не думаю, что стоит устраивать из этого трагедию, тем более что впереди произвольная программа, на которую Саше нужно просто собраться», — приводит слова Гончаренко RT.