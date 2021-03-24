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Леонова: наконец-то Туктамышевой поставили заслуженные баллы

Леонова: наконец-то Туктамышевой поставили заслуженные баллы
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова прокомментировала выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Туктамышева справилась со всеми элементами, включая тройной аксель, и занимает третье место перед произвольной программой, уступая лидирующей Анне Щербаковой 2,14 балла.

«Наконец-то, Лизе поставили заслуженные баллы. Всё удалось сделать на «+». Это очень радует. И техника была прекрасная, и компоненты тоже были на хорошем уровне топовых спортсменок. Первый старт за долгие годы, где Лизу оценили по достоинству.

Мне показалось, что Лиза была немного зажата в начале, до акселя и каскада. Но это от волнения. Когда она выполнила каскад, сразу почувствовались лёгкость и кайф, которые она получала от короткой программы. Оставался только тройной флип. Этот прыжок она сделает и в пять утра. Поэтому было понятно, что дальше у Лизы всё будет хорошо.

Как Лизе удержать третье место? Для этого надо чисто откататься. У Лизы – два тройных акселя в произвольной программе. Если она их сделает так же, как в короткой программе, и выполнит всё остальное, то удержаться в тройке возможно. Но если Трусова сделает все четверные прыжки, что у неё есть, конечно, Лизе будет сложнее это сделать. Подняться ещё выше – вряд ли», — приводит слова Леоновой «Спорт день за днём».

Туктамышева триумфально вернулась на чемпионат мира. У России будет весь пьедестал?
Елизавета сотворила настоящий шедевр в короткой программе. Ждём медаль от несравненной Императрицы!
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