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Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на чемпионате мира

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция). Безупречный прокат позволил россиянам опередить действующих чемпионов мира — китайскую пару Вэньцзин Суй/Хань Цун. Третьими после произвольной программы идут ещё одни россияне — дебютанты соревнований Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов – четвёртые. Тарасова не справилась с тройным прыжком.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция

Спортивные пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 80,16.

2. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) – 77,62.

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 75,79.

4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 71,46.

5. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) — 71,32.