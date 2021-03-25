Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на чемпионате мира

Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на чемпионате мира
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
Аудио-версия:

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция). Безупречный прокат позволил россиянам опередить действующих чемпионов мира — китайскую пару Вэньцзин Суй/Хань Цун. Третьими после произвольной программы идут ещё одни россияне — дебютанты соревнований Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов – четвёртые. Тарасова не справилась с тройным прыжком.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
Спортивные пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 80,16.
2. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) – 77,62.
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 75,79.
4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 71,46.
5. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) — 71,32.

Фигурное катание. ЧМ-2021. Стокгольм, Швеция
Спортивные пары. Короткая программа
24 марта 2021, среда. 20:30 МСК
Окончено
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021