Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Чувства не самые приятные». Евгения Тарасова — о прокате короткой программы на ЧМ

«Чувства не самые приятные». Евгения Тарасова — о прокате короткой программы на ЧМ
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Россиянка Евгения Тарасова, выступающая в спортивной паре с Владимиром Морозовым, прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Тарасова допустила помарку при исполнении параллельного прыжка, который засчитали как двойной с ошибкой.

«Сегодня у меня не получился параллельный прыжок, остальные элементы были хорошо сделаны. Но это грубая ошибка, и мы потеряли много баллов. Поэтому чувства не самые приятные. Но завтра будет ещё один день», — приводит слова Тарасовой RT.

Тарасова и Морозов заняли четвёртое место в короткой программе, набрав 71,46 балла. Лидирующим соотечественникам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому они уступают около 9 баллов. Произвольную программу спортивные пары представят 25 марта.

Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на чемпионате мира
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021