«Чувства не самые приятные». Евгения Тарасова — о прокате короткой программы на ЧМ

Россиянка Евгения Тарасова, выступающая в спортивной паре с Владимиром Морозовым, прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Тарасова допустила помарку при исполнении параллельного прыжка, который засчитали как двойной с ошибкой.

«Сегодня у меня не получился параллельный прыжок, остальные элементы были хорошо сделаны. Но это грубая ошибка, и мы потеряли много баллов. Поэтому чувства не самые приятные. Но завтра будет ещё один день», — приводит слова Тарасовой RT.

Тарасова и Морозов заняли четвёртое место в короткой программе, набрав 71,46 балла. Лидирующим соотечественникам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому они уступают около 9 баллов. Произвольную программу спортивные пары представят 25 марта.