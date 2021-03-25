«Чувства не самые приятные». Евгения Тарасова — о прокате короткой программы на ЧМ

Россиянка Евгения Тарасова, выступающая в спортивной паре с Владимиром Морозовым, прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
Тарасова допустила помарку при исполнении параллельного прыжка, который засчитали как двойной с ошибкой.
«Сегодня у меня не получился параллельный прыжок, остальные элементы были хорошо сделаны. Но это грубая ошибка, и мы потеряли много баллов. Поэтому чувства не самые приятные. Но завтра будет ещё один день», — приводит слова Тарасовой RT.
Тарасова и Морозов заняли четвёртое место в короткой программе, набрав 71,46 балла. Лидирующим соотечественникам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому они уступают около 9 баллов. Произвольную программу спортивные пары представят 25 марта.
- 25 марта 2021
-
04:48
-
04:32
-
03:53
-
03:43
-
03:17
-
00:53
-
00:36
-
00:18
-
00:06
- 24 марта 2021
-
23:48
-
23:29
-
23:29
-
23:11
-
22:39
-
22:33
-
22:15
-
21:43
-
21:23
-
21:07
-
20:38
-
20:21
-
20:10
-
19:59
-
19:41
-
19:32
-
19:26
-
19:12
-
19:04
-
18:56
-
18:49
-
18:39
-
18:31
-
18:27
-
18:19
-
17:58