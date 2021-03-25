Канадский эксперт Хилл: главная неожиданность вечера — это Трусова

Канадский эксперт Эшер Хилл считает главной неожиданностью вечера выступление российской фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция).
«На чемпионате мира мы не видим Косторную, которая была так хороша весь прошлый сезон. В то же время мы видим здесь Туктамышеву — впервые со времён её победы в 2015 году! Весь подиум будет совсем другим, потому что никого из призёров чемпионата мира — 2019 здесь нет.
Для меня главная неожиданность вечера — это Трусова с её большой неудачей. Она завалила каскад. У неё только 12-е место. Рекордсменка мира в произвольной программе на 12-м месте. Не думаю, что кто-то мог ожидать подобное», — сказал Хилл в интервью CBC.
Трусова не стала прыгать тройной аксель, а также неудачно приземлила тройной лутц и не смогла завершить каскад. В итоге Александра только 12-я после короткой программы.
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