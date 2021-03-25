Канадец Москович — о Туктамышевой: Императрица наносит ответный удар! Я впечатлён

Серебряный призёр Олимпиады в Сочи в командном турнире канадский фигурист Дилан Москович оценил выступление российский фигуристки Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция).
«Императрица наносит ответный удар! Туктамышева сегодня в потрясающей форме. В первых рядах совсем юные девушки. Очень странное время для женского фигурного катания. Тебе 20 лет — и ты уже ветеран. Очень интересно, очень странно.
Туктамышева — потрясающая фигуристка. Она вернулась на чемпионат мира с таким огнём, заряженной чувством мести. Вокруг юные девушки, которые теснят и заправляют в российском фигурном катании. Я впечатлён. Она переходит в разряд ветеранов и показывает свой опыт. Потрясающе», — сказал Москович в интервью CBC.
Туктамышева справилась со всеми элементами, включая тройной аксель, и занимает третье место перед произвольной программой, уступая лидирующей Анне Щербаковой 2,14 балла.
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