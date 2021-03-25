Олимпийская чемпионка Осмонд: хочу вновь увидеть на подиуме Туктамышеву

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка мира в женском одиночном катании канадка Кэйтлин Осмонд высказалась о российской фигуристке Елизавете Туктамышевой.

«Мне бы хотелось вновь увидеть на подиуме Туктамышеву. Я только утром узнала, что она ни разу не выступала на чемпионате мира с тех пор, как выиграла турнир в 2015 году. Это умопомрачительно. Я выступала на чемпионатах мира и не помню, чтобы на них не было Туктамышевой. Мне казалось, она всё время выступает со мной. Не сбрасываю со счетов Трусову. Считаю, у неё по-прежнему есть шансы на подиум. И, конечно, среди медалистов ожидаю увидеть Щербакову и Кихиру.

Каково чувствовать себя возрастной спортсменкой? Это странно. Помню, как впервые выступила на Олимпийских играх, когда мне было 18 лет. Тогда мне говорили, что я одна из самых юных участниц. Проходит четыре года, мне 22, и мне говорят: «Эй, ты одна из самых возрастных!» А я думаю: как такое могло случиться? На чемпионате мира тебе буквально никуда не деться от мысли, что ты возрастная спортсменка. Повсюду девочки, и, думаю, Туктамышеву делает особенной как раз то, что это женщина на льду. Ей 24 года, но она по-прежнему конкурентоспособна. Елизавета — одна из двух фигуристок, которые сегодня выполнили тройной аксель», — сказала Осмонд в интервью CBC.

Туктамышева справилась со всеми элементами в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию, включая тройной аксель, и занимает третье место перед произвольной программой, уступая лидирующей Анне Щербаковой 2,14 балла.