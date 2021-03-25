Хилл: обожаю Туктамышеву. Печально, что она уже считается фигуристкой в возрасте

Канадский эксперт Эшер Хилл поделился мнением о российской фигуристке Елизавете Туктамышевой.
«Обожаю Туктика! Очень чистый тройной аксель. В этой группе она уже, скажем так, более зрелая женщина. 24 года — это фигуристка в возрасте. Это печально, но это факт. И это её первое возвращение на чемпионат мира после победы на турнире в 2015-м. От чемпионки мира до полного отсутствия места на турнире — не потому, что не выступаешь, а потому, что попросту не получается отобраться на национальном чемпионате.
Я слышал интервью с Туктамышевой. Она говорила, что старается поддерживать хорошую, позитивную обстановку для Трусовой и Щербаковой, поскольку рядом с её юными соотечественницами нет родителей. Сейчас запрещено находиться рядом со спортсменами из-за антиковидных ограничений. Елизавета берёт на себя не просто роль старшей, но и наставницы для этих юных фигуристок. При этом она выступает и занимает третье место в короткой программе. Обожаю её за всё. Браво», — сказал Хилл в интервью CBC.
Туктамышева справилась со всеми элементами в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию, включая тройной аксель, и занимает третье место перед произвольной программой, уступая лидирующей Анне Щербаковой 2,14 балла.
- 25 марта 2021
-
04:48
-
04:32
-
03:53
-
03:43
-
03:17
-
00:53
-
00:36
-
00:18
-
00:06
- 24 марта 2021
-
23:48
-
23:29
-
23:29
-
23:11
-
22:39
-
22:33
-
22:15
-
21:43
-
21:23
-
21:07
-
20:38
-
20:21
-
20:10
-
19:59
-
19:41
-
19:32
-
19:26
-
19:12
-
19:04
-
18:56
-
18:49
-
18:39
-
18:31
-
18:27
-
18:19
-
17:58