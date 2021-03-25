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Хилл: обожаю Туктамышеву. Печально, что она уже считается фигуристкой в возрасте

Хилл: обожаю Туктамышеву. Печально, что она уже считается фигуристкой в возрасте
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Канадский эксперт Эшер Хилл поделился мнением о российской фигуристке Елизавете Туктамышевой.

«Обожаю Туктика! Очень чистый тройной аксель. В этой группе она уже, скажем так, более зрелая женщина. 24 года — это фигуристка в возрасте. Это печально, но это факт. И это её первое возвращение на чемпионат мира после победы на турнире в 2015-м. От чемпионки мира до полного отсутствия места на турнире — не потому, что не выступаешь, а потому, что попросту не получается отобраться на национальном чемпионате.

Я слышал интервью с Туктамышевой. Она говорила, что старается поддерживать хорошую, позитивную обстановку для Трусовой и Щербаковой, поскольку рядом с её юными соотечественницами нет родителей. Сейчас запрещено находиться рядом со спортсменами из-за антиковидных ограничений. Елизавета берёт на себя не просто роль старшей, но и наставницы для этих юных фигуристок. При этом она выступает и занимает третье место в короткой программе. Обожаю её за всё. Браво», — сказал Хилл в интервью CBC.

Туктамышева справилась со всеми элементами в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию, включая тройной аксель, и занимает третье место перед произвольной программой, уступая лидирующей Анне Щербаковой 2,14 балла.

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