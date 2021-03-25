Бойкова и Козловский прокомментировали победу в короткой программе на чемпионате мира

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали победу в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция). Безупречный прокат позволил россиянам опередить действующих чемпионов мира — китайскую пару Вэньцзин Суй/Хань Цун. Третьими после произвольной программы идут ещё одни россияне — дебютанты соревнований Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
«Ощущения хорошие, довольны, что наконец-то получилось показать нашу работу, проделанную на протяжении всего года. Не должно влиять (отсутствие зрителей. — Прим. «Чемпионата), мы должны делать нашу работу вне зависимости от ситуации», — сказала Бойкова на пресс-конференции.
«Мы не хотели бы, чтобы нам приписывали единый стиль, мы работаем в разных направлениях. У нас была «Цыганочка» — «Очи чёрные», «My way», «Щелкунчик», всё это абсолютно разные программы, мы хотим быть разными и неоднообразными. Взяв эту музыку, мы хотели почувствовать дополнительный приток позитивных эмоций в наших программах, вдохнуть дополнительную энергетику к той чудесной программе, которая у нас была», — добавил Козловский.
- 25 марта 2021
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