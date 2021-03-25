Инна Гончаренко оценила третье место Туктамышевой в короткой программе на ЧМ

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила выступление 24-летней российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.
Туктамышева занимает третье место, уступая 0,22 балла японке Рике Кихире и 2,14 балла соотечественнице Анне Щербаковой.
«Я в восторге от программы Туктамышевой. Тройной аксель был превосходным, и в целом выступление было лёгким и предельно чистым.
Понятно, что пока рано делать какие-то прогнозы, но если Лиза выйдет с таким же настроем на произвольную программу, то у неё будет медаль», — приводят слова Гончаренко «Известия».
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