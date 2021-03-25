Эксперт NBC: Плющенко, наверное, хотел натянуть маску на глаза во время проката Трусовой

Американский эксперт Филипп Херш оценил соблюдение антикоронавирусных мер тренерами российских фигуристок на чемпионате мира в Стокгольме.
«Неожиданно (однако такое приветствуется): российские тренеры Алексей Мишин (Туктамышева) и Евгений Плющенко (Трусова) наконец-то смогли не снимать маски с носа. Хотя Плющенко, наверное, хотел натянуть маску на глаза во время провального проката Трусовой в короткой программе», — написал Херш в своей статье на сайте NBC Sports.
Трусова ошиблась при приземлении с тройного лутца и не завершила каскад. За своё выступление Александра получила от судей 64,82 балла и заняла лишь 12-е место. Короткую программу выиграла ещё одна российская фигуристка Анна Щербакова. Туктамышева стала третьей.
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