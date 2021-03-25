Рика Кихира прокомментировала второе место в короткой программе на ЧМ по фигурному катанию

Японская фигуристка Рика Кихира прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате мира, где ей удалось занять второе место. Спортсменка уступила лишь россиянке Анне Щербаковой. Разрыв между соперницами составляет 1,92 балла.

«Мне впервые пришлось выступать на чемпионате мира без зрителей. Несмотря на это, я воспринимаю турнир как обычный. Я старалась сосредоточиться, и у меня вышло.

Было сложно оставаться мотивированной на фоне такого долгого перерыва после национальных турниров. Я старалась смотреть видео, чтобы понять, где я могу улучшить прыжки», — приводит слова Рики Кихиры издание Japan Forward.

Произвольную программу на чемпионате мира фигуристки представят завтра, 26 марта.