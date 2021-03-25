Ковтун: кто считает, что русским завышены оценки, плохо разбирается в фигурном катании

Двукратный серебряный призёр чемпионата мира Максим Ковтун не считает, что судьи завысили оценки Анне Щербаковой и Елизавете Туктамышевой в короткой программе на чемпионате мира. Некоторые болельщики предположили, что судьи несправедливо завысили оценки россиянкам и занизили их японке Рике Кихире, занявшей второе место.

«Считаю, что оценки Щербаковой и Туктамышевой абсолютно справедливые. За что им минусовать оценки? Наши девчонки с запасом выполнили свои прыжки. Кихира, например, не докрутила тройной аксель, каскад. Ей отплюсовали и поставили бонус за вторую часть — всё по справедливости. Никто не отнимает у японки шанса забраться на пьедестал. Выполняй нормально тройной аксель — и пожалуйста. Её программу оценили довольно высоко.

Все те, кто считают, что у русских завышены оценки, плохо разбираются в фигурном катании. Люди выдают желаемое за действительное — абсолютно неаргументированные обвинения. Бред какой-то», — рассказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.